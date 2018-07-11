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    إلقاء القبض على أحد المتهمين الاثنين بالقتل عمدا ضابط شرطة كنجة

    ١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:١١]

    كنجة، 11 يوليو، أذرتاج

    أسفرت عمليات البحث والتحري التي يجريها موظفو أجهزة إنفاذ القانون بدعم المواطنين عن كثب عن كشف مكان اختفاء أحد المتهمين الاثنين بالقتل عمدا احد ضابطي شرطة كنجة خلال أعمال شغب قامت بها مجموعة مخربة مساء اليوم الـ10 في مدينة كنجة.

    أفادت أذرتاج أن أحد المشتبه بهما في قتل ضابط الشرطة فروخ خاقاني قاسموف اعتقل وأحيل الى جهات معنية في ذمة التحقيق معه.

    وتجري العمليات الخاصة لكشف أماكن اختفاء غيره من المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وأمثالها خلال الأحداث المذكورة.

    AZERTAG.AZ :إلقاء القبض على أحد المتهمين الاثنين بالقتل عمدا ضابط شرطة كنجة
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