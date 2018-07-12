قتيل وأكثر من 10 مصابين ثمنُ غفوة سائق للشاحنة صدمها بالحافلة

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

وقع حادث مروري مروع صباح اليوم 12 يوليو في القطعة الـ21 كم من الطريق السريع الواصل بين العاصمة باكو ومحافظة قازاخ حدود جورجيا.

أفادت أذرتاج أن الحادث وقع بارتطام شاحنة بحافلة ركاب.

وتدل معلومات ابتدائية على ان سبب الحادث المروع يرجع الى الغفوة التي أخذت سائق الشاحنة. ولقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة الخطورة حيث ان الحافلة انقلبت عدة مرات بشدة الاصطدام حسب أقوال شهود عيان.

ونقل المصابون الى مستشفيات قريبة على متون طواقم الإسعاف التي أحضرت مكان الحادث على الفور.

ويجري التحقيق مع الحادث.