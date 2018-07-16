حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 177 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 27 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 8 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 10 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 11 حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 41 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.