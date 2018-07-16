اعتقال 7 آخرين بتهم التورط في جرائم كنجة

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

اعتقل 7 آخرين بتهم التورط في الجرائم المرتكبة في مدينة كنجة في 10 يوليو الحالي ومن ضمنهم المطلوب سمير رامز ابراهيموف.

أفادت أذرتاج بيان صدر عن أجهزة إنفاذ القانون أن عدد المعتقلين بتهم التورط في أحداث 10 يوليو في كنجة بلغ 22 شخصا عامة. وقبض على أحد منهم الليلة عندما كان يحاول العبور من خلال حدود أذربيجان – جورجيا عبر أراضي محافظة قازاخ غرب البلاد.

كما بلغ عدد المعتقلين بتهم التورط في جريمة محاولة اغتيال محافظ كنجة الواقعة في 3 يوليو الجاري 13 مشتبه بهم مع 8 مشتبه بهم آخرين في عداد المطلوبين.

وتستمر عمليات البحث والتحري ضمن التحقيق الشامل.