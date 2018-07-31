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    أناما تكشف عن الصاروخ المضاد للدبابات في أغجبدي

    ٣١.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٠]

    باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    صرحت الهيئة الوطنية الأذربيجانية لإزالة الألغام (أناما) لوكالة أذرتاج أن موظفيها فتشوا على المرعى في قرية يوخاري قيامة الدين بمحافظة أغجبدي الأذربيجانية وأبطلوا صاروخ زنيت من طراز "BR-167" وتم تطهير مساحة 2500 متر مربع.

    وجاء في بيانها أن فرق الوكالة قامت في الفترة منذ 1 يناير لعام 2017 إلى 31 يوليو اليوم كشفت عن 3576 قذيفة حية غير منفجرة و4 ألغام ضد الدبابات ولغم ضد المشاة وأبطلت مفعولها بنجاح.

    وأضافت ان فرق الوكالة قامت بفحص 21 منطقة رعي و16 حقول مزروعة ومنطقة للبستنة ومزرعة واحدة تقع في محافظات أغدام وأغجابدي وأغسطافا وأسطارا وأبشيرون وداشكسان وبيلقان وبرده وفضولي وتارتار وطوفوز وقازاخ وقاراداغ وجورانبوي وقويقول ويفلاخ وخيزي وشمكير وإسماعلي ولنكران ومدن باكو وسومقايت ونفطالان.

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