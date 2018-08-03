باكو، 3 أغسطس، أذرتاج تلقى مركز إدارة الأوضاع المتأزمة بوزارة الطوارئ بلاغا يفيد نشوب حريق في أراض غابية بمنطقة جبلية عالية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية كونشلي بمحافظة ليريك جنوب البلاد. أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن عملية إطفاء الحريق يشرك فيها افراد طواقم الإطفاء لمركز الجنوب الجهوي لجهاز الحماية من الحرايق بوزارة الطوارئ وموظفو إدارة الغابات لوزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان محليون. وتستمر تدابير متخذة للقضاء على الحريق. وسيزود المجتمع بمعلومات إضافية.

AZERTAG.AZ : نشوب حريق في منطقة جبلية عالية ذات التضاريس المعقدة في ليريك

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