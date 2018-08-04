إحباط محاولة تمرير العملة الوطنية دون الإفصاح عنها لمراقبة جمركية

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

أحبط موظفو إدارة الجمارك في النقل الجوي محاولة تمرير كمية كبيرة من العملة الوطنية دون الإفصاح عنها لمراقبة جمركية إلى الخارج.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز الجمارك العام أن المواطن من جنسية ايران الذي قصد الذهاب عبر رحلة باكو – دبي تجاوز الحدود الدولية الأذربيجانية من خلال منفذ "القناة الخضراء" غير انه اتضح ان أمتعته التي خضعت للعبور من خلال أجهزة الأشعة السينية تحوي أشياء غامضة على شاشة الجهاز، ما جعل الموظفين ان دعوه لفحص الأمتعة يدويا فحصا اخر.

واكتشف الفحص المكرر يدويا عن العثور على 45 ألف مانات في جيب الحقيبة الأولى التابع له وفي الأخرى 40 الف مانات وكذلك على 15 الف مانات في حقيبته اليدوية وإجمالي 100 الف مانات أذربيجاني.

ويجري التحقيق مع الحادث.