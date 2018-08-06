الجمارك يحبط محاولة إخراج كمية كبيرة من العملة الأجنبية برحلة باكو – إسطنبول
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٣٣]
باكو، 6 أغسطس، أذرتاج
أحبط موظفو إدارة الجمارك في النقل الجوي محاولة إخراج كمية كبيرة من العملة الأجنبية من الحدود الجمركية دون الإفصاح عنها.
أفادت أذرتاج عن بيان جهاز الجمارك أن شاشة جهاز الأشعة السينية ظهرت عليها صورة أشياء مشبوهة أثناء فحص آلي في حقيبة مواطن يحمل جنسية تركيا قصد المغادرة برحلة باكو – إسطنبول ما قاد الموظفين لإيقاف المواطن التركي للمساءلة وابلغ انه لا يحمل بحوزته ولا في أمتعته شيئا يجب الإفصاح عنه لجهاز الجمارك.
ولكن الفحص اليدوي المكرر كشف عن وجود 1700 دولار أمريكي في محفظته للنقود وعن 17 الفا و700 دولار أمريكي داخل حزمة منديل رطب كانت بين أشيائه الشخصية في حقيبته.
ويجري التحقيق مع الحادث.
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