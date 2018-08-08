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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٤]

    باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 115 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 25 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت 6 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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