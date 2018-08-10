إحباط محاولة تهريب أربعين ألف دولار نقدا من البلد برا دون الإفصاح عنها

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

أحبط موظفو إدارة جمارك طاووس البري محاولة تهريب كمية كبيرة من العملة الأجنبية نقدا من البلد برا دون الإفصاح عنها.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الجمارك أن موظفي الإدارة انتهازا منهم بلاغا تلقوه قاموا بتفتيش شخصي على مواطنين اثنين يحملان جنسية تركيا قصدا حدود أذربيجان إلى جورجيا بمنفذ «سينيق كوربو» / الجسر المنكسر/ بعد أن اتيا الحدود على متن الحافلة ميرسيديس ترافيغو.

وقبل التفتيش الشخصي أبلغ أحدهما انه ليس بحوزته شيء او مال يجب الإفصاح عنه للجهات الجمركية بينما أفاد الآخر أنه بحوزته 1000 / ألف / ليرة تركية فقط.

ولكن التفتيش الشخصي عليهما كشف عن وجود 40000 دولار أمريكي أربعين ألف دولار عموما وهي مخفية عن الرقابة الجمركية.

ويجري التحقيق مع الحادث.

اذ تعلن إدارة الجمارك للمرة الأخرى أن القواعد تنص على وجوب الإفصاح عن مبلغ يعادل 10000 دولار / عشرة آلاف دولار/ بأية عملة أجنبية كانت ونقدا للجهات الجمركية إفصاحا شفويا كان ام كتابيا وإفصاحا إلزاميا للتمكن من الذهاب به فيما من الممنوع مغادرة البلد حاملا ما فوق ذلك نقدا.