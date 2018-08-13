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    زيادة تصدير المنتجات الأذربيجانية إلى الصين

    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٨]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة "Eastern Allfriends" حول تصدير بعض المنتجات الأذربيجانية إلى الصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أزبرومو) أنه جاء ذلك في الاجتماع بين ممثلي شركة "Eastern Allfriends" ورجال الأعمال المحليين المشاركين في إنتاج أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية.

    خلال الاجتماع، تفقد ممثلو الشركة على الشاي والأرز وعصائر الفاكهة والمشروبات الكحولية وغيرها من المنتجات المصنعة في بلدنا وناقشوا المواضيع حول السوق الصيني وإمكانات التصدير لبلدنا.

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