توقيف 55 مطلوبا

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 100 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 15 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 11 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعهما.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 31 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي ومن ضمنهم 15 مواطنا بصفتهم مديونين وأحيلوا إلى جهات معنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع 3 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 اشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 6 حوادث متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 24 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.