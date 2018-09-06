حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 107 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 26 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 17 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 37 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.