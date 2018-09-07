توقيف 58 مطلوبا

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 124 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 24 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 10 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعهما.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 25 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي ومن ضمنهم مطلوبان تهربا من التزاماتهما المدنية القانونية و9 مطلوبين آخرين مدينين وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 33 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.