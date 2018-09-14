حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 98 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 20 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 22 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 78 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 7 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 38 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.