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    495 مليون دولار حجم صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات خلال العام الحالي

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٤:٣٠]

    باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج).

    قامت أذربيجان بتصدير 549 ألف و369 طن من الفواكه والخضروات خلال شهري يناير –نوفمبر للعام الراهن، ما يقدر بـ495 مليون و60 ألف دولار أمريكي.

    جاء في تقرير سنوي نشرته لجنة الجمارك الأذربيجانية ان هذا المؤشر اكثر مما كان في الفترة ذاتها للعام الماضي بقيمة 42 مليون و332 ألف دولار أي 56 ألف و586 طن، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

    ان تصدير الفواكه والخضروات خلال 11 أشهر شكل 2.76 في المائة من حجم إجمالي الصادرات الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :495 مليون دولار حجم صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات خلال العام الحالي
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