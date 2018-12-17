حرس الحدود توقف مهربي كمية كبيرة من المخدرات من إيران إلى الوطن

باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

أوقف حرس الحدود بضعة أشخاص حاولوا تهريب كمية كبيرة من المخدرات والهيروين إلى أذربيجان من إيران.

أفادت أذرتاج عن بيان حرس الحدود أن موظفي الجهاز كشفوا في 12 ديسمبر الحالي بحوزة المواطنة الإيرانية المدعوة باركيكاني نازا محمد باخر من مواليد 2002م 320 جرام من الهيرون عندما كانت تحاول تهريبها من خلال منفذ أستارا جنوب البلد. وعملية البحث والتحري الخاصة الفورية المنظمة من اجل تحديد وكشف طالبي المخدرات المضبوطة وتوقيفهم ومعاقبتهم اسفرت عن اعتقال اثنين من مقيمي العاصمة باكو كاظم اقا علي سفروف من مواليد 1992م وائلياز طالع نصيروف من مواليد 1994م واحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

كما أن حرس الحدود نظم عملية خاصة بالتعاون مع موظفي جهاز الامن القومي في 13 ديسمبر بمحافظة يارديملي المحاذية لحدود إيران شملت على متابعة ومراقبة سيارة من طراز مرسيديز واجراء الفحص والتفتيش ما كشف عن 1145 جرام من الهيروين على متنها وتوقيف ثلاثة مواطنين.

وفتحت ملفات جنائية ويجري التحقيق الشامل.