حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 26 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 19 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 19 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 29 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة غير قانونية للأسلحة والذخائر والعتاد العسكري العام.

وألقي القبض على 35 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.