هجوم على حرس الحدود الاذربيجاني مع ايران. قتل احد خارقي الحدود

باكو، 12 مارس (أذرتاج).

رصدت وحدة حرس الحدود الاذربيجانية قرب قرية اوستاير لمحافظة يارديملي الاذربيجانية تحرك 6 اشخاص مجهولين مسلحين نحو جمهورية أذربيجان من جهة جمهورية ايران الاسلامية، ذلك في الساعة 00:07 في 12 مارس.

افادت وكالة أذرتاج الاذربيجانية الرسمية للانباء نقلا عن جهاز حرس الحدود انه اعلنت حالة الاستنفار وطوقت المنطقة. رفض خارقو الحدود الامتثال بمطالب وحدة حرس الحدود بالتوقف واطلقوا اعيرة نارية عليها.

وردت وحدة حرس الحدود عليهم باطلاق النار. نتيجة اشتباك مسلح جرى بين الطرفين قتل احد خارقي الحدود. ولاذ الخارقون الآخرون بالفرار والعودة الى حيث جاؤوا تاركين ما كانوا عليهم من الشحن واختفوا عن الاظار مستفيدين من وقت الليل والطبيعة المعقدة للمنطفة.

بلغ ممثلو حرس الحدود الاذربيجانية الى الجهة الايرانية معلومات عن الحادث. واجرت الجهة الايرانية عملية البحث والتحري.

نتيجة تفقد مكان قرب مقتل خارق الحدود كشفت كمية كبيرة من الهيروين والترياق والاقراص المهلوسة في 4 علب، وبندقية واحدة للصيد و6 خراطيش بعيار 12 مم للبندقية.

فور الحادث وصل الجنرال التشين قولييف رئيس جهاز حرس الحدود والقياديين الاخرين الى مكان الحادث لتفقده ميدانيا.

تجري التحقيقات الجنائية اللازمة.