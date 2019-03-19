حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 22 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 16 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 41 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أنه كشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 39 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.