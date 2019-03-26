الطوارئ تشرك مروحيتين لإطفاء حريق ناشب في متجر بحي نظامي في العاصمة

باكو، 26 مارس، أذرتاج

أشركت وزارة الطوارئ مروحيتين في عملية إطفاء حريق ناشب في متجر بحي نظامي للعاصمة باكو اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن الحريق المستمر في المتجر وتتخذ فرق الإطفاء إجراءات وتدابير ضرورية للاستيلاء عليه.