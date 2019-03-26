الوزير: فرق الإطفاء تسيطر على الحريق مع الحيلولة دون انتقاله إلى المنشآت المجاورة

باكو، 26 مارس، أذرتاج

قال كمال الدين حيدروف إن فرق الإطفاء لم تسمح للحريق بالانتقال إلى منشآت مجاورة وإلا لكان من الصعب للغاية التصدي للحادث ولأن المواد التي صممت بها واجهة المتجر قابلة للاشتعال.

أفادت أذرتاج عن حيدروف وزير الطوارئ قوله لصحفيين على هامش زيارته مكان حادث الحريق الناشب في مكان يجاوره المتجر وسائر المنشآت العامة في 26 مارس اليوم إن افراد فرق الإطفاء يخمدون الحريق داخل المبنى وهم مرتدون بملابس خاصة ومن الخارج يساعدهم زملاؤهم وهذا حريق خطير وقد تمكنت فرق الإطفاء منذ اول دقائق من منع انتقال الحريق إلى منشآت مجاورة وإلا لكان من الصعب جدا التصدي للحريق وهو مسيطر عليه حاليا.