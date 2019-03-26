    • / مجتمع

    مجتمع


    حريق نشب في متجر بحي نظامي أخمد تماما

    ٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٧:١١]

    باكو، 26 مارس، أذرتاج

    أخمد حريق نشب في متجر باسم "ديقلاس" بحي نظامي للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن فرق الإطفاء ومتخصصين يقومون حاليا بأعمال الاستكشاف والتبريد والكشف عن مصادر الدخان.

    AZERTAG.AZ :حريق نشب في متجر بحي نظامي أخمد تماما
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون
    ٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
    رئيس مقر الإطفاء: أشركنا في إخماد الحريق اكثر من 100 موظف إطفاء و20 معدة
    ٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٧]
    الوزير: فرق الإطفاء تسيطر على الحريق مع الحيلولة دون انتقاله إلى المنشآت المجاورة
    ٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٣٣]
    الطوارئ تشرك مروحيتين لإطفاء حريق ناشب في متجر بحي نظامي في العاصمة
    حريق نشب في متجر بحي نظامي أخمد تماما