باكو، 26 مارس، أذرتاج أخمد حريق نشب في متجر باسم "ديقلاس" بحي نظامي للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج أن فرق الإطفاء ومتخصصين يقومون حاليا بأعمال الاستكشاف والتبريد والكشف عن مصادر الدخان.

AZERTAG.AZ : حريق نشب في متجر بحي نظامي أخمد تماما

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