رئيس مقر الإطفاء: أشركنا في إخماد الحريق اكثر من 100 موظف إطفاء و20 معدة

باكو، 26 مارس، أذرتاج

قال اكبر نيروزوف إن هيئة الإطفاء تلقت بلاغا في نشوب حريق بمتجر في حي نظامي الساعة 08.12 وطواقم الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث خلال 8 دقائق ومنعتنا حركة المرور في المكان من العمل السريع أيضا وقد حصرنا الحريق في الطوابق الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتستمر عملية الإطفاء في الطابق السفلي.

أفادت أذرتاج عن نيروزوف رئيس مقر الإطفاء بهيئة الإطفاء لدى وزارة الطوارئ قوله لصحفيين بمكان الحادث إن اكثر من 100 فرد و20 معدة أشركتهم الهيئة في عملية الإطفاء. وزاد أن جزء من الطابق السفلي حوفظ من الحريق ومساحة الحريق أكثر من هيكتارين.

أضاف أن معلومات أولى تدل على بدء الحريق من محل تسويق الأزهار والى وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحادث انتشر الحريق إلى جزء من المتجر الذي انتشر الحريق منه إلى منشآت ملتصقة به وجرف الحريق أساسا مواد إنشائية وملابس ومستلزمات الملابس.

وأوضح أنه لا مصاب بين موظفي الإطفاء خلال الحادث ولا معلومات لديه حول مصابين من بين المدنيين. وشدد على عدم وجود أي نظام مضاد للإطفاء او الإنذار بأي طابق من المتجر مفيدا أن فرق الإطفاء نقلت المياه لإخماد الحريق من مسافة تبعد 2 كم عن مكان الحادث مما عسّر عملية الإطفاء فيما حمل مسؤولية انتشار الحريق على هذا النحو الواسع على رئاسة المتجر لعدم مراعاة قواعد السلامة من الحرائق وقال سيتضح سبب الحريق عقب التحقيق.