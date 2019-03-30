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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ٣٠.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٣٦]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    كشفت أجهزة إنفاذ القانون ملابسات 17 حادثا جنائيا خلال اليوم في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 6 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 67 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 54 شخصا مطلوبين بصفتهم مدينين وشخص بتهربه من تنفيذ التزاماته بالقانون المدني.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 25 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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