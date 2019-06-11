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    بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٦]

    باكو، 11 يونيو، أذرتاج

    بدأت فعاليات معرضي النقل والعبور واللوجستية الدولي لبخر الخزر الـ18 "العابر لبحر الخزر 2019م" والبنية التحتية والمواصلات العامة الدولي لبحر الخزر الـ9 "الطريق وحركة المرور 2019م" لدى مركز باكو للمعارض في 11 يونيو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رامن قولوزاده افتتح المعرضين بكلمة تحدث فيها عن تنفيذ أذربيجان في مجال النقل الطرق والبنية التحتية للطرق في المنطقة بمبادرة منها ومشاركتها مشاريع دولية ضخمة تخدم لتعزيز إمكانيات الترانزيت للبلد وتنمية البنية التحتية لمجال النقل وضمان امن النقل بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

    ثم تعرف مشاركون على اجنحة ولقيت مشاريع ناشئة اهتماما كبيرا.

    ويشارك في المعرضين المستمرين ليوم 13 يونيو ممثلون عن 75 شركة تمثل عن 10 بلدان.

    AZERTAG.AZ :بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو
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    بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو بدء فعاليات معرضي النقل "العابر لبحر الخزر" و"الطريق وحركة المرور" في باكو