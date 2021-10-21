السفير ديك: اسرائيل تشارك في معرض اعادة بناء قراباغ بست شركات
دولة إسرائيل وشركاتها تلقت دعوة رسمية للمشاركة في اعمال اعادة بناء قراباغ
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٧]
باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج
قال جورج ديك سفير اسرائيل في باكو إن العلاقات بين أذربيجان واسرائيل فريدة حقا حيث ثمة تعاون وصداقة وثيقان للغاية بين الشعبين والدولتين على حد سواء.
واضاف السفير ديك أن إسرائيل تشارك في معرض اعادة بناء قراباغ بست شركات تشتغل في مجالات الزراعة وانظمة الريّ وعدد كثير من المقترحات الخاصة بالمدن الذكية الحديثة.
وزاد اننا نريد أن يستفيد الناس المقيمون في قراباغ من ثمار التكنولوجيا الحديثة عن طريق هذه الشركات.
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