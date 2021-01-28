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    رواد المشاريع الاذربيجانيون سيشاركون في معارض دولية في دبي والصين وموسكو في هذا العام

    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 28 يناير (أذرتاج).

    سيشارك رواد المشاريع الاذربيجانيون في المعارض الدولية في دبي والصين وموسكو عام 2021.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائم باعمال صندوق ترويج التصدير والاستثمار في اذربيجان (اذبرومو) يوسف عبداللايف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام الماضي والمهام الواجب تنفيذها.

    ذكر عبداللايف ان رواد المشاريع الاذربيجانيين سيشاركون في معرض الخليج للاغذية في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة في 21-25 فبراير وفي معرض "النبيذ والمشروبات الكحولية" في مدينة جينغدو الصينية في 21-27 مارس ومعرض مواد الانشاء الدولي "موستبيلد" في موسكو في 30 مارس – 2 ابريل.

    AZERTAG.AZ :رواد المشاريع الاذربيجانيون سيشاركون في معارض دولية في دبي والصين وموسكو في هذا العام
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