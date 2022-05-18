باكو تستضيف النسختين الـ15 من معرض أذربيجان الزراعي والـ27 من معرض أذربيجان للصناعة الغذائية الدوليين

باكو، 17 مايو، أذرتاج

انطلقت فعاليات النسختين الـ15 من معرض أذربيجان الزراعي والـ27 من معرض أذربيجان للصناعة الغذائية الدوليين وهما كاسبيان أغرو 2022 وانتر فود أذربيجان.

وتعرف رئيس الوزراء علي اسدوف برفقة وزير الزراعة انام كريموف ونظيره التركي وزير الزراعة والغابات واحد كيريشجي ووزير الزراعة وتنمية المناطق القروية الإسرائيلي اوديد فورير ونائب وزير البيئة والزراعة الجورجي جيورج خانيشفيلي ومسؤولي البلاد الأخرى على المعرضين الدوليين.

واحيط رئيس الوزراء اسدوف علما بأن اكبر معرض دولي في مجال الزراعة في البلد يستضيف هذه النسخة عددا قياسيا من المشاركين حيث يبلغ عدد الشركات 449 شركة من 24 بلدا ومنها 101 شركة محلية و348 اجنبية.

ويقدم معرض كاسبيان اغرو خلال هذه النسخة وجهات مثل "القرية الذكية" و"الذكاء الاصطناعي وخدمات المعلوماتية والتكنولوجية وأجهزة طائرة بدون طيار وما اشبه ذلك مما يندمج في مجال الزراعة الذكية.

وتستمر فعاليات المعرضين الدوليين الى 20 مايو.