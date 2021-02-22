منتجات اذربيجانية في معرض Gulfood 2021 في دبي

باكو، 22 فبراير، اذرتاج

انطلقت فعاليات معرض الخليج للأغذية - جلفود 2021 في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان منتجات 15 شركة أذربيجانية (الطماطم والبندق والكافيار والمياه المعدنية وعصائر الفواكه والليموناد والحلويات والشاي والمربيات وغيرها من المنتجات تعرض في جناح اذربيجاني موحد "صنع في اذربيجان، ذلك بدعم من وزارة الاقتصاد ورعاية صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان اذبرومو.

سيستمر المعرض حتى 25 فبراير وخلاله سيجري اصحاب المشاريع الاذربيجانيين لقاءات ثنائية مع نظرائهم من البلدان الاجنبية.