توقيع معاهدات جديدة لتصدير المنتجات الأذربيجانية
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢١]
باكو، 26 أبريل (أذرتاج).
تم التوقيع على معاهدات بقيمة 1.2 مليون دولار لتصدير المنتجات الأذربيجانية بناء على الاتفاقات التي تم التوصل اليها اثناء مشاركة 14 شركة اذربيجانية عاملة في مجالات الأغذية والمشروبات غير الكحولية والغازية في معرض Gulfood 2021 الدولي للأغذية المقام في 21-25 فبراير لهذا العام في مدينة دبي.
وقعت شركة "آغرو نورم" الأذربيجانية مع شركة بيلاروسية معاهدة بقيمة 500 الف دولار ومعاهدة بقيمة 600 الف دولار مع شبكة سوبيرماركت الأوكرانية. الى جانب ذلك، قامت شركة "اولدوز" الأذربيجانية بتصدير حلويات بقيمة 116 الف دولار بناء على المعاهدة الموقعة مع الشركتين الاردنيتين والسعوديتين.
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