منتجات أذربيجانية تعرض في المعرض الدولي بالصين

باكو، 27 أبريل (أذرتاج).

انطلقت في مدينة تشينداو الصينية فعاليات معرض التجارة والاستثمارات الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون.

أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان تشارك في المعرض في جناح خاص به تعرض فيه حوالي 50 منتوجا غذائيا ومشروبات منتجة في اذربيجان. الى جانب ذلك ، يتمكن الزوار من التعرف على إمكانيات الاستثمارات والنقل والترانزيت والسياحة لجمهورية أذربيجان.

تشارك في المعرض أعضاء المنظمة وشركائها في الحوار والمراقبة.

في جلسة في اطار منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون المتزامن مع المعرض، ألقى المندوب التجاري الاذربيجاني في الصين كلمة تحدث فيها عن إمكانيات استثمارية ومنتجات تنافسية للبلد. حضر المنتدى ممثلو حوالي 200 شركة. على هامش المعرض انعقدت لقاءات مع عدة شركات محلية في موضوع تطوير التعاون التجاري والاستثماري.