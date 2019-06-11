باكو، 11 يونيو، أذرتاج تشارك وكالة أذرتاج بجناح خاص بها في فعاليات معرضي النقل والعبور واللوجستية الدولي لبخر الخزر الـ18 "العابر لبحر الخزر 2019م" والبنية التحتية والمواصلات العامة الدولي لبحر الخزر الـ9 "الطريق وحركة المرور 2019م" لدى مركز باكو للمعارض في 11 يونيو اليوم. أفادت أذرتاج أن الوكالة تعرض في جناحها منتجاتها المقروءة والمرئية والمسموعة تقليديا.

AZERTAG.AZ : أذرتاج تشارك بجناحها الخاص في معرضي النقل والعبور واللوجستية لبخر الخزر

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