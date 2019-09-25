قوبا تستعد لمهرجان التفاح

قوبا، 25 سبتمبر (أذرتاج).

تستعد محافظة قوبا لمهرجان التفاح السنوي.

أفاد مراسل أذرتاج ان مهرجان التفاح سينظم في شهر أكتوبر في حديقة حيدر علييف للثقافة والاستراحة. سيعلن موعد المهرجان قريبا.

ينظم المهرجان سنويا منذ عام 2012 بحضور ممثلي البلدان الأجنبية ورجال اعمال من قوبا وباحثين وأرباب الفن البارزين.

ستعرض في المهرجان أنواع التفاح التي تنبت في المحافظة والحلويات والمشروبات المصنوعة من التفاح مع تقديم رقصات شعبية.