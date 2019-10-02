مقتل 3 خارقي الحدود في اشتباك مسلح في الحدود الأذربيجانية الإيرانية

باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج).

كشفت دوريات حرس الحدود الأذربيجانية تحركات 3 مجهولين حاولوا انتهاك الحدود في اتجاه منطقة قرية اميرزيدلي بمحافظة بيلقان الأذربيجانية بالقرب من الحدود بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية في الساعة 00:13 في الثاني من أكتوبر.

أفادت أذرتاج ان دوريات حرس الحدود طالبت خارقي الحدود التوقف وبدأت ملاحقتهم. لكنهم رفضوا الامتثال بطلب وحدة حرس الحدود بالتوقف وأطلقوا أعيرة نارية عليها. حاول خارق للحدود الهروب نحو جمهورية إيران الإسلامية بعد إلقائه محفظة كانت عليه والاثنين لاذا بالفرار في اتجاهين مختلفين، ما جعل عناصر وحدة حرس الحدود تحيدهم باستخدام الأسلحة النارية وقتلهم.

وعند تفتيش جثث خارقي الحدود ومنطقة الحادث تم الكشف عن 15 كغ من المخدرات المختلفة الأنواع في محفظة سوداء وبندقية وخراطيش.

فور الحادث زار نائب رئيس جهاز حرس الحدود الجنرال عسكر خليلوف منطقة الحادث ووجه بمواصلة عمليات التحري والكشف.

ويجري التحقيق مع الحادث بالنيابة.