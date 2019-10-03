وزارة الداخلية: توقيف 18 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم كشف ملابسات 16 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 18 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 3 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخص مطلوب بصفته مدينين.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 38 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.