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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:١٦]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 20 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 9 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخصين تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية و3 أشخاص بصفتهم مدينين.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادث مروري على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 11 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

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