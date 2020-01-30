إنتاج 11625 طن من العنب في ساموخ العام الماضي

ساموخ، 30 يناير، أذرتاج

يتزايد اهتمام بمجال زراعة العنب في محافظة ساموخ التي كانت تشتهر من قبل في هذا المجال.

أفادت أذرتاج عن إدارة إحصاءات ساموخ أن مساحة مزارع العنب في المحافظة كانت 232 هيكتار عام 2003م وقد بلغت المساحة 1025 هيكتار خلال 16 سنة أخيرة بزيادة 4ر4 مرات.

وتوجد على نطاق المحافظة حاليا 937 هيكتار من مزارع العنب المثمرة ومنها 488 هيكتار من أنواع العنب للأكل و537 هيكتار من أنواع العنب لإنتاج المشروبات المختلفة. وبلغ حصاد المزارع عام 2019م 11625 طن ومنها 11 طنا من مزارع حكومية و3774 طن من مزارع غير حكومية و7840 طن من مزارع خاصة. وازداد إنتاج العنب قياسا إلى مؤشر العام السابق قدر 2005 طن او بنسبة 8ر20 في المائة.