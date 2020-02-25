شرطة باكو تسلم 3 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

كشفت ملابسات 20 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن جريمة منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا وجريمة بالسلب و3 جرائم خاصة بأثارة شغب و5 جرائم مرتبطة بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات حادثتين.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 12 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي وكونهم مدينين متهربين من تنفيذ التزاماتهم. كما تم العثور على 3 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.