المطافئ تجلي 14 مواطنا بحريق في بناية كثيرة الطوابق

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

نشب حريق في بناية كثيرة الطوابق بحي بناقدي للعاصمة باكو.

وقالت وزارة الطوارئ إن الحادثة جرفت 4 عدادات للطاقة الكهربائية وأسلاك كهربائية في 2 مترين طولين فيما أجلت المطافئ 14 مواطنا منهم 4 قاصرين وحمت المنازل والشقق من الحريق وتم اخماد الحريق تماما.

ويجري التحقيق مع الحادث من قبل جهات ذات الصلة .