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    المطافئ تجلي 14 مواطنا بحريق في بناية كثيرة الطوابق

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 27 فبراير، أذرتاج

    نشب حريق في بناية كثيرة الطوابق بحي بناقدي للعاصمة باكو.

    وقالت وزارة الطوارئ إن الحادثة جرفت 4 عدادات للطاقة الكهربائية وأسلاك كهربائية في 2 مترين طولين فيما أجلت المطافئ 14 مواطنا منهم 4 قاصرين وحمت المنازل والشقق من الحريق وتم اخماد الحريق تماما.

    ويجري التحقيق مع الحادث من قبل جهات ذات الصلة .

    AZERTAG.AZ : المطافئ تجلي 14 مواطنا بحريق في بناية كثيرة الطوابق
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    المطافئ تجلي 14 مواطنا بحريق في بناية كثيرة الطوابق