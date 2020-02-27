المطافئ تجلي 14 مواطنا بحريق في بناية كثيرة الطوابق
AzerTAg.az
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
باكو، 27 فبراير، أذرتاج
نشب حريق في بناية كثيرة الطوابق بحي بناقدي للعاصمة باكو.
وقالت وزارة الطوارئ إن الحادثة جرفت 4 عدادات للطاقة الكهربائية وأسلاك كهربائية في 2 مترين طولين فيما أجلت المطافئ 14 مواطنا منهم 4 قاصرين وحمت المنازل والشقق من الحريق وتم اخماد الحريق تماما.
ويجري التحقيق مع الحادث من قبل جهات ذات الصلة .
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣٥]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٢]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٥٦]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤٢]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٢٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٦]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٢]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك