وزارة الداخلية: توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 32 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 5 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 7 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بالسرقة بالإكراه و6 أحداث متعلقة بإثارة شغب. ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 16 حادثة.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 20 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. كما تم العثور على شخص كان في عداد المفقودين وسلما إلى عائلته.