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    أجهزة انفاذ القانون تحدد 21 حادثة متعلقة بالمخدرات

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٢]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 33 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 62 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 43 شخصا تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

    وحدثت حادث مروري على نطاق الجمهورية ما أدى إلى إصابة شخص واحد.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 21 حادثة متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 41 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :أجهزة انفاذ القانون تحدد 21 حادثة متعلقة بالمخدرات
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    أجهزة انفاذ القانون تحدد 21 حادثة متعلقة بالمخدرات