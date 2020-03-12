  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    شرطة باكو تسلم 4 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 18 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 5 جرائم منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا و11 جريمة بالسلب وجريمتين مرتبطتين بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 5 أحداث.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 38 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي وكونهم مدينين متهربين من تنفيذ التزاماتهم. كما تم العثور على 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.

    AZERTAG.AZ :شرطة باكو تسلم 4 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٢]
    أجهزة انفاذ القانون تحدد 21 حادثة متعلقة بالمخدرات
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]
    شرطة باكو تسلم 7 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٥‎]
    الداخلية: توقيف 40 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]
    الداخلية: كشف ملابسات 14 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    شرطة باكو تسلم 4 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم