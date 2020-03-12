شرطة باكو تسلم 4 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 18 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 5 جرائم منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا و11 جريمة بالسلب وجريمتين مرتبطتين بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 5 أحداث.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 38 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي وكونهم مدينين متهربين من تنفيذ التزاماتهم. كما تم العثور على 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.