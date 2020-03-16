الكشف عن 20 حالة لتزوير المستندات من قبل الأجانب عند نقاط التفتيش في الحدود خلال شهر أخير

باكو، 16 مارس، أذرتاج

يواصل جهاز حرس الحدود الاذربيجاني اتخاذ تدابير لضمان أمن حدود الدولة ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لجهاز حرس الحدود الاذربيجاني أنه بفضل يقظة أفراد حرس الحدود، تم العثور على حالات تزوير المستندات لدى 20 أجنبياً ومن بينهم 4 أشخاص من إيران و4 من كونغو و3 من باكستان و2 من أوزباكستان و2 من الهند وشخص واحد من كل من تركيا وطاجيكستان وغينيا وسريلانكا ومولدوفا واتخذت تدابير مناسبة بهذا الشأن.

في 12 مارس، حال حراس مخفر لانكران للحدود لقوات جهاز حرس الحدود الاذربيجاني دون محاولة انتهاك حدود الدولة من جمهورية الإسلامية الإيرانية في اتجاه جمهورية أذربيجان في ساحة خدمة المركز الحدودي بالقرب من قرية سيم في مقاطعة أستارا. أثناء تفتيش مسار تراجع منتهكي الحدود الذين فروا، تم العثور على 2 كيلوغرام من الهيروين و500 غرام من الميتامفيتامين داخل حزمة واحدة.

يجري التحقيق في الحادث.