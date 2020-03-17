شرطة باكو تسلم 3 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 24 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت وكالة أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 6 جرائم منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا جريمتين مرتبطة بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 13 حادثا.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 9 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي.

كما تم العثور على 3 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.