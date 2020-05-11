طلبات من عدد من الدول لشراء البصل الطازج

برده، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

يستمر حصاد بصل الخريف في بردعه. وقد تم بالفعل جمع عشرين بالمائة من المنتج وبيعه في الأسواق.

وأبلغ رئيس جمعية منتجي ومصدري البصل في قاراباغ - آران وقار باباييف مراسل أذرتاج الإقليمي أنه بسبب ارتفاع الطلب يتم تسليم المنتج مباشرة إلى الأسواق في جميع مناطق ومدن البلاد. "انخفضت أسعار البصل وتم تنظيم الأسعار في السوق المحلية. ويكلف كيلوغرام من البصل 20-25 قبيك (1 مانات تساوي 100 قبيك) في الحقل و30-35 قبيك في الأسواق. وتجري الاستعدادات لتصدير البصل إلى جورجيا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروس. لا يمكن تخزين البصل الطازج في المستودعات. لذلك، إذا تم تصدير المنتجات إلى الخارج، فإن المزارعين سيستفيدون منه أيضًا".

ويذكر أن البصل يزرع بشكل أساسي في مناطق بردعه وأغدام وأغجبدي وبيلقان وتارتار.