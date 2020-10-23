مناطقنا المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

نتيجة عملية الحملة المضادة الناجحة التي شنها جيش أذربيجان منذ 27 سبتمبر تم تحرير 3 مدن و3 بلدات و133 قرية من الاحتلال الأرميني إلى يوم 22 أكتوبر. وحررت إلى الحين مدينة جبرائيل و53 قرية بالمحافظة ومدينة فضولي و30 قرية بالمحافظة ومدينة زنكيلان وبلدتي مينجيوان وأق بند و32 قرية بالمحافظة وبلدة هادروت و18 قرية بمحافظة خوجاوند و3 بمحافظة ترتر وكذلك هضاب استراتيجية باتجاه أغدره وسلسلة جبال موروف داغ.

أفادت أذرتاج أن الجدول الزمني للمدن والبلدات والقرى المحررة من الاحتلال الأرميني كالآتي:

27 سبتمبر

مقاطعة فضولي: قرى قراخان بيكلي وقَرْوَنْد وكند هوراديز ويوخاري عبد الرحمن لي.

مقاطعة جبرائيل: قريتي بويوك مرجانلي ونوزكار.

هضاب استراتيجية في أغدره وسلسلة جبال موروف داغ.

3 أكتوبر

مقاطعة ترتر: قريتي صوقوفوشان وتاليش.

مقاطعة جبرائيل: قرى مهديلي وتشاخيرلي وأشاغي ماراليان وشايباي وقويجاق.

مقاطعة فضولي: قرية أشاغي عبد الرحمن لي.

4 أكتوبر

مقاطعة جبرائيل: مدينة جبرائيل وقرى كارخولو وشكر بيكلي ويوخاري ماراليان وتشركن وداشكسان وهوروفلو وديجال ومحمودلو وجعفر أباد.

5 أكتوبر

مقاطعة جبرائيل: قرى شيخ علي أقالي وساريجالي ومَزْره.

9 أكتوبر

مقاطعة خوجاوند: بلدة هادروت وقرية سور

مقاطعة جبرائيل: قرى قراجالي وسليمانلي وأفنديلر وقيشلاق

مقاطعة فضولي: قريتي يوخاري كوزلك وكورازيلي

مقاطعة ترتر: قرية تشايلي.

14 أكتوبر

مقاطعة فضولي: قرى قراداغلي وخاتون بولاق وقراكولو.

مقاطعة خوجاوند: قرى بولوتان وملك جانلي وكمرتوك وتكه وتاغاسير.

15 أكتوبر

مقاطعة خوجاوند: قرى أديشه ودودوكتشو وأديلي وتشيراقوز

مقاطعة فضولي: قرية آريش

مقاطعة: جبرائيل: قرية دوشولو.

16 أكتوبر

مقاطعة خوجاوند: قرى خيرمانجيق وأق بولاق وآخولو.

17 أكتوبر

مقاطعة فضولي: مدينة فضولي وقرى قوتش احمدلي وتشيمان وجوفارلي وبئر احمدلي وموسى بيكلي وإيشيقلي ودَدَلي.

18 أكتوبر

مقاطعة جبرائيل: رفع علم أذربيجان على جسر خودافرين عند الحدود مع إيران

19 أكتوبر

مقاطعة جبرائيل: قرى سلطانلي وأميروارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيخانلي وقوملاق وحاجيلي وجويرتشين اويس علي ونياز قولار وكيتشال محمدلي وشاه ولي وحاجي اسماعيلي واسحاق لي.

20 أكتوبر

مقاطعة زنكيلان: مدينة زنكيلان وقرى هوالي وزرْنَلي ومحمد بيكلي وهكري وشريفان وموغانلي.

مقاطعة فضولي: قرى دورد تشينار وكردلر ويوخاري عبد الرحمن لي وقرغابازار وأشاغي اويس علي ويوخاري أي باسانلي.

مقاطعة جبرائيل: قرى صفرشا وحسن قايدي وفغانلي وإمام باغي وداش اويس علي وأق تبه ويار احمدلي

مقاطعة خوجاوند: قرى أقجاكند وملكو دره وداشباشي وجونشلي «نوراشين السابقة» وتشينارلي «ونك السابقة».

21 أكتوبر

مقاطعة زنكيلان: بلدة منيجيفان وقرى خوراما وخمارلي وساريل وبابايلي واوتشونجو أقالي وحاج آلي وقيراخ موشلان وأودكون وطور أباد وإيتشري موشلان وملكلي وجهانكير بيكلي وباهارلي.

مقاطعة جبرائيل: قرى بالْياند وبابي وتولوس وحاجيلي وتينلي.

مقاطعة فضولي: قرى كيجه كوزلو وأشاغي سيد احمدلي وزركر.

22 أكتوبر

مقاطعة زنكيلان: بلدة أق بند وقرى كولّو قيشلاق ومالات كشين وكند زنكيلان وجينليك وولي قولو بيكلي وقرادره وتشوبه دره وتتار وتيري وأمير خانلي وقارقولو وبارتاز ودلّكلي.

مقاطعة جبرائيل: قرى سيريك وشيخ لر ومست آلي بيكلي ودرزيلر.

مقاطعة فضولي: قرى ملا ولي ويوخاري رفع الدين لي وأشاغي رفع الدين لي.