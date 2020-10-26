الداخلية: كشف ملابسات 31 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 31 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت عن توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 9 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 16 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.