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    حصاد ما يصل إلى 4 آلاف طن من البندق في بساتين مقاطعة شاكي هذا العام

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١١]

    شاكي ، 4 نوفمبر، مصطفى داداشوف، أذرتاج

    أنجز حصاد البندق في بساتين مقاطعة شاكي. هذا العام ، تم تسليم 3 آلاف و995 طن من المنتجات من البساتين. ارتفع إنتاج البندق 698 طن مقارنة بالعام الماضي.

    تم إبلاغ ذلك لمراسل أذرتاج الإقليمي من قبل مركز شاكي للتنمية الزراعية.

    تمت زراعة بساتين البندق الجديدة على مساحة ألفين و900 هكتار في المقاطعة في السنوات الأخيرة بغية تنفيذ التعليمات والتوصيات التي قدمها الرئيس بشأن زيادة تطوير زراعة البندق. في الوقت الحاضر، تبلغ المساحة الإجمالية لبساتين البندق في المقاطعة 3 آلاف و891 هكتار. ويعد ألفان و823 هكتار من هذه الحدائق مثمراً.

    AZERTAG.AZ :حصاد ما يصل إلى 4 آلاف طن من البندق في بساتين مقاطعة شاكي هذا العام
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