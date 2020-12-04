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    الداخلية: كشف ملابسات 22 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٨]

    اكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 21 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 11 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 22 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 9 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وقع 4 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 25 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

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    الداخلية: كشف ملابسات 22 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها